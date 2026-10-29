Ausblick: Oil States International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oil States International lädt am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,123 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 310,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,54 Prozent auf 162,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Oil States International noch 165,2 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,560 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 643,0 Millionen USD, gegenüber 669,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net