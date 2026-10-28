Ausblick: OFS Capital legt Quartalsergebnis vor

OFS Capital veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 6,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie, gegenüber -2,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 30,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 28,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch