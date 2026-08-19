Odfjell Aktie 599561 / NO0003399917
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Odfjell SE (B) Non-voting wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,99 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Odfjell SE (B) Non-voting 5,22 NOK je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,09 Milliarden NOK gegenüber 2,90 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 27,78 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,65 NOK aus. Im Vorjahr waren 20,39 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 8,19 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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