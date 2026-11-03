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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Odfjell SE (B) Non-voting wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,46 NOK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 35,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,87 Milliarden NOK gegenüber 2,90 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,79 NOK aus. Im Vorjahr waren 20,39 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 8,03 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 11,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Odfjell SE (B) Non-voting
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|Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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|Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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05.08.26
|Erste Schätzungen: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Odfjell SE (B) Non-voting stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Odfjell SE (B) Non-voting
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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