Ausblick: Odfjell Drilling mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Odfjell Drilling wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,32 NOK je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 251,0 Millionen USD für Odfjell Drilling, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,36 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 7,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,36 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net