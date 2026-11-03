Ausblick: Odfjell A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Odfjell A wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,396 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,46 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 201,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,90 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 20,39 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 864,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,58 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net