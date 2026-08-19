Ausblick: Odfjell A legt Quartalsergebnis vor

Odfjell A wird am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Odfjell A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,422 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,22 NOK je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 220,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,90 Milliarden NOK erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie, gegenüber 20,39 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 864,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch