Ausblick: ODDITY Tech verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ODDITY Tech wird am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen, dass ODDITY Tech für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,122 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll ODDITY Tech mit einem Umsatz von insgesamt 178,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,09 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,129 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 627,6 Millionen USD, gegenüber 809,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch