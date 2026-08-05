Ocwen Financial Corporation Registered Shs Aktie 56407735 / US6757466064
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ocwen Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ocwen Financial lädt am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,950 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ocwen Financial 2,40 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 13,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 272,5 Millionen USD gegenüber 239,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,76 USD je Aktie, gegenüber 21,46 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,10 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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