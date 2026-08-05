Ocugen Aktie 50318614 / US67577C1053
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ocugen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ocugen wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,053 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,00 Prozent verringert. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 35,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 0,9 Millionen USD gegenüber 1,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,223 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,230 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,4 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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