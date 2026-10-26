Ausblick: OceanFirst Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OceanFirst Financial wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,404 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OceanFirst Financial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 177,8 Millionen USD im Vergleich zu 174,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 593,8 Millionen USD, gegenüber 686,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch