Ausblick: Oceaneering International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oceaneering International gibt am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,593 USD gegenüber 0,710 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 775,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 742,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,05 USD je Aktie, gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,95 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch