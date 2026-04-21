Ausblick: Oceaneering International legt Quartalsergebnis vor

Oceaneering International stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,320 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Oceaneering International 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 674,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Oceaneering International für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 670,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 3,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,83 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch