Ausblick: Oceaneering International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oceaneering International lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Oceaneering International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,261 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 52,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,550 USD je Aktie erzielt worden waren.

Oceaneering International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 674,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,86 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,79 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch