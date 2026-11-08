Ausblick: Occidental Petroleum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Occidental Petroleum stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Occidental Petroleum in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 6,82 Milliarden USD im Vergleich zu 6,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,76 Milliarden USD, gegenüber 21,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net