OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: OBAYASHI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
OBAYASHI öffnet am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 24,72 JPY aus. Im letzten Jahr hatte OBAYASHI einen Gewinn von 25,59 JPY je Aktie eingefahren.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 523,76 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 624,42 Milliarden JPY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 236,05 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 249,42 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.905,19 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2.586,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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