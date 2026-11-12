Ausblick: OBAYASHI stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

OBAYASHI wird sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 51,02 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 85,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll OBAYASHI 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 712,98 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte OBAYASHI 637,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 239,13 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 249,42 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.965,10 Milliarden JPY, gegenüber 2.586,26 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net