Nyfosa AB Registered shs Aktie 44727131 / SE0011426428
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Nyfosa Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nyfosa Registered öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,12 SEK je Aktie gegenüber 1,38 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 851,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,98 SEK im Vergleich zu 2,45 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,39 Milliarden SEK, gegenüber 3,60 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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