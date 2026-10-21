NVR Aktie 122070 / US62944T1051
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: NVR verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NVR wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten schätzen, dass NVR für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 102,77 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 112,33 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll NVR mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 358,78 USD im Vergleich zu 436,55 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 9,40 Milliarden USD, gegenüber 10,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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