Ausblick: Nuvama Wealth Management stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nuvama Wealth Management lädt am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 14,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 14,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,08 Milliarden INR – ein Minus von 20,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nuvama Wealth Management 11,38 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 70,45 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 57,59 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 37,77 Milliarden INR, gegenüber 46,80 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net