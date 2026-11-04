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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nuscale Power wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,122 USD. Das entspräche einem Gewinn von 93,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,850 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 55,58 Prozent auf 3,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,507 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,9 Millionen USD, gegenüber 31,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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