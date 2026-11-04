Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nuscale Power wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,122 USD. Das entspräche einem Gewinn von 93,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,850 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 55,58 Prozent auf 3,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,507 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,9 Millionen USD, gegenüber 31,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net