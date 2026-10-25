Ausblick: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse

Nucor öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nucor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,84 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,63 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Nucor nach den Prognosen von 10 Analysten 10,84 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,23 USD, gegenüber 7,52 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 40,79 Milliarden USD im Vergleich zu 32,49 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch