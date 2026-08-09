Nu Skin Enterprises Aktie 551585 / US67018T1051
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nu Skin Enterprises legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nu Skin Enterprises öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Nu Skin Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 386,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Nu Skin Enterprises für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 345,2 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD, gegenüber 3,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 1,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,49 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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