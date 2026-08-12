Nu Holdings Aktie 114658358 / KYG6683N1034
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nu wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,198 USD. Dies würde einem Zuwachs von 52,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nu 0,130 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,39 Milliarden USD – ein Plus von 59,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nu 3,37 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,844 USD, gegenüber 0,590 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 22,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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