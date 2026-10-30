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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: NTPC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NTPC wird sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,86 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,05 Prozent erhöht. Damals waren 5,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NTPC in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 492,69 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 447,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,97 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 27,90 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 2.081,11 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 1.841,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu NTPC Ltd.
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30.10.26
|Ausblick: NTPC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu NTPC Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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