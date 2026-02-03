Ausblick: NSK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NSK veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,081 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 62,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 16,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,472 USD, gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 5,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,23 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch