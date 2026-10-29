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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: NSK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NSK wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 15,32 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NSK noch 16,84 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 263,37 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 21,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NSK einen Umsatz von 216,49 Milliarden JPY eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,52 JPY, gegenüber 46,75 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1.048,05 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 911,64 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu NSK Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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