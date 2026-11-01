Ausblick: NS Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NS Solutions wird sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 46,71 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 23,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NS Solutions 37,69 JPY je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 106,90 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 95,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 179,12 JPY, während im vorherigen Jahr noch 168,50 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 419,89 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 381,34 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net