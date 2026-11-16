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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: NRX Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NRX Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 437,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,3 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,870 USD, gegenüber -1,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 5,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu NRX Pharmaceuticals Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: NRX Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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|Ausblick: NRX Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu NRX Pharmaceuticals Inc Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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