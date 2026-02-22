NRG Yiel a Aktie 43527912 / US18539C1053
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: NRG Yield A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
NRG Yield A wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,253 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 333,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 345,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 0,750 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,44 Milliarden USD im Vergleich zu 1,59 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu NRG Yield Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: NRG Yield A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: NRG Yield A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: NRG Yield A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: NRG Yield A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NRG Yield Inc Registered Shs -A-
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSMI geht in Grün ins Wochenende -- DAX schlussendlich fester -- Wall Street schliesslich stärker -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen höher. Die Wall Street zeigte sich vor dem Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Freitag mit schwacher Tendenz.