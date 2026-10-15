NP3 Fastigheter AB Aktie 25668351 / SE0006342333
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15.10.2026 07:01:06
Ausblick: NP3 Fastigheter AB legt Quartalsergebnis vor
NP3 Fastigheter AB wird am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,95 SEK aus. Im letzten Jahr hatte NP3 Fastigheter AB einen Gewinn von 5,05 SEK je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll NP3 Fastigheter AB 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 638,7 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NP3 Fastigheter AB 572,0 Millionen SEK umsetzen können.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 16,20 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 19,12 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,52 Milliarden SEK, gegenüber 2,27 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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