Ausblick: NOW zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NOW präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,148 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll NOW 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,35 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 113,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NOW 634,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD im Vergleich zu -0,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,06 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net