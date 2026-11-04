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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: NOW zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NOW präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,148 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll NOW 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,35 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 113,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte NOW 634,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD im Vergleich zu -0,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,06 Milliarden USD, gegenüber 2,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu NOW Inc When Issued
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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