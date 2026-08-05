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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: NOW legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NOW stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,094 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,27 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 101,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 628,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,760 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,97 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,82 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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