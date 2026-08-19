Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Novozymes A-S (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Novozymes A-S (B) wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,540 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,19 DKK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,11 Milliarden EUR betragen, verglichen mit 7,60 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 EUR im Vergleich zu 9,35 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,45 Milliarden EUR, gegenüber 31,03 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novozymes A-S (B)
|
07:01
|Ausblick: Novozymes A-S (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Novozymes A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Novozymes A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Novozymes A-S (B)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt dürfte wenig bewegt in den Mittwochshandel starten. Der deutsche Leitindex wird derweil etwas schwächer erwartet. An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.