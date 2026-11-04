Ausblick: Novozymes A-S (B) Un stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Novozymes A-S (B) Un wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,743 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 112,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,28 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 5,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net