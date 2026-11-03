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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Novo Nordisk (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Novo Nordisk (spons ADRs) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,731 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Novo Nordisk (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,69 Prozent auf 11,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 45,34 Milliarden USD, gegenüber 46,74 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Analysen zu Novo Nordisk (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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