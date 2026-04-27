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Zahlen im Fokus 27.04.2026 23:25:00

Ausblick: Novartis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: Novartis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Novartis wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Novartis
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Novartis präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Novartis im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,65 CHF je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 13,46 Milliarden USD, was einem Umsatz von 11,90 Milliarden CHF im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,76 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,99 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 45,29 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.ch

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