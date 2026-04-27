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27.04.2026 14:00:36

Ausblick Novartis: Nachahmer dürften klar ausbremsen

Basel (awp) - Novartis ist mit der Erosion durch Nachamer-Produkte für einige wichtige Arzneien konfrontiert. Zwar hat das Mangement gewarnt, dass der Effekt vor allem im ersten Halbjahr belasten wird, dennoch beibt die Frage, wie stark der Gewinn gelitten hat.

Das Pharmaunternehmen veröffentlicht am Dienstag, 29. April, die Ergebnisse für das erste Quartal 2025. Insgesamt haben neun Analysten zum AWP-Konsens beigetragen. 

Q1 2026
(in Mio USD)        AWP-Konsens  Q1 2025  

Umsatz Gruppe         13'453     13'233
EBIT (core)            5'166      5'575
- Marge (%)             38,4       42,1
Reingewinn (core)      4'021      4'482

(in USD)
EPS (core)              2,11       2,28

Wie steht es um die Patentklippe?

Analysten gehen davon aus, dass sich die Umsatzerosion durch Nachahmer bei Entresto, Tasigna und Promacta in den ersten drei Monaten klar zeigen wird. Im ersten Quartal 2025 gab es keine Generika für diese Produkte. Laut UBS ist auch davon auszugehen, dass sich die Umsatzeibussen im Auftaktquartal 2026 im Vergleich zum Schlussquartal 2025 beschleunigt haben, da Generika von mehreren Herstellern auf den Markt gekommen sind und immer mehr Kostenträger ihre Arzneimittellisten auf Generika umstellen.

In der EU verliert das Herzmittel Entresto erst gegen Ende 2026 seinen Patentschutz - mögliche Prognosen zu den Auswirkungen könnten Investoren also durchaus interessieren.

Ist mit einem markant schwächeren Geschäft zu rechnen?

Während Analysten dem Basler Konzern zutrauen, in den ersten drei Monaten mehr umgesetzt zu haben, dürfte die Gewinnentwicklung hinter dem Vorjahr zurückbleiben. Der zuständige ZKB-Analyst schreibt, er rechne aus zwei Gründen mit einer anhaltenden Margen-Erosion: Neben den Patentabläufen der hochmargigen Produkte (Entresto, Promacta und Tasigna) sei Novartis gezwungen, stark zu investieren, da "am Ende der Dekade und in den Jahren darauf weitere grosse Blockbuster den Patentschutz verlieren werden".

Bei Umsatz dürften dagegen das Brustkrebsmittel Kisqali oder Scemblix (Leukämie) sowie Pluvicto (Prostatakrebs) dabei helfen, die Einbussen mehr als auszugleichen.

Gibt es wichtige Pipeline-Nachrichten?

Novartis hat seine Pipeline zuletzt auch über verschiedene Übernahmen und Lizenzabkommen aufgefüllt. Von daher dürfte es spannend sein, zu erfahren, wie etwa die Integration von Avidity läuft. Mit 12 Milliarden US-Dollar stellte diese Übernahme Ende Oktober 2025 einen der grössten Zukäufe seit langem dar. Novartis hatte sich 3 Forschungsprojekte damit ins Portfolio geholt.

Laut Goldman Sachs stehen bei dem Basler Konzern im laufenden Jahre die Ergebnisse aus drei richtungsweisenden Studien an: In der Horizon-Studie wird Pelacarsen bei Herz-Kreislauferkrankungen getestet, Remibrutinib bei Multipler Sklerose und in der zulassungsrelevanten Harbor-Studie Del-Desiran bei DMD - eines der Avidity-Projekte.

Welche steht es um die Jahresziele?

Das Novartis-Management hatte immer klar gemacht, dass die Umsatzerosion durch Nachahmer vor allem die erste Jahreshälfte belasten werde. Ab dem zweiten Semester dürften diese Effekte dann aber nachlassen und das Wachstum wieder im mittleren einstelligen Prozentbereich liegen. Ebenfalls kommuniziert hatte das Führungsteam, dass der Gewinn deutlich stärker leiden dürfte.

Konkret hatte Novartis zuletzt ein Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt und einen operatives Kernergebnis, das im tiefen einstelligen Prozentbereich sinkt.

Wie geht es dem Aktienkurs?

Die Titel von Novartis gehören mit einem Plus von rund 6 Prozent seit Anfang Jahr zu den stärksten Blue Chips. Der SMI hat sich im selben Zeitraum flach entwickelt. Bereits im Vorjahr entwickelten sich die Papiere überdurchschnittlich.

Website: www.novartis.com

hr/lh/to

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