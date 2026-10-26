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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Novartis wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.
Novartis wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 14,54 Milliarden USD betragen, verglichen mit 11,13 Milliarden CHF im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,81 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,99 CHF erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,25 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 45,29 Milliarden CHF waren.
Redaktion finanzen.ch
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