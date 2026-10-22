Ausblick: Note A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Note A wird am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,39 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 24,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Note A 1,92 SEK je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,10 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 32,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 830,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,25 SEK, gegenüber 9,89 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 4,57 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,81 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch