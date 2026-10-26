Ausblick: Norwood Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norwood Financial lädt am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,945 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Norwood Financial 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 30,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Norwood Financial 34,7 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,01 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 116,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 136,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch