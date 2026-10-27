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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Norwegian Energy Company ASA Noreco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Norwegian Energy Company ASA Noreco wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,02 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 330,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,48 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 37,38 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,27 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,70 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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