Ausblick: Norwegian Energy Company ASA Noreco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norwegian Energy Company ASA Noreco wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,02 NOK je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 330,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,48 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 37,38 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,27 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,70 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch