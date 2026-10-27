Ausblick: NortonLifeLock präsentiert Quartalsergebnisse

NortonLifeLock gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,719 USD aus. Im letzten Jahr hatte NortonLifeLock einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 9,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,93 USD im Vergleich zu 1,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 5,43 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch