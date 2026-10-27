Ausblick: Northwest Pipe legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Northwest Pipe wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Northwest Pipe im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,38 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 167,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 151,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD, gegenüber 3,56 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 603,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 526,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch