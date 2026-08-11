Northland Power Aktie 12218506 / CA6665111002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Northland Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Northland Power wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,144 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northland Power noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 CAD in den Büchern gestanden.
Northland Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 534,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 509,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 CAD im Vergleich zu -0,650 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden CAD, gegenüber 2,43 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Northland Power Inc
|
07:01
|Ausblick: Northland Power stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Northland Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Northland Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Northland Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Northland Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Northland Power Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.