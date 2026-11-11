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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Northland Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Northland Power präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,106 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Northland Power noch -1,580 CAD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Northland Power in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 544,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 554,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,857 CAD, gegenüber -0,650 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,60 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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