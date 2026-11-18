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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Northern Technologies Internationa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Northern Technologies Internationa wird am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 25,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,100 USD, gegenüber 0,000 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 94,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 84,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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