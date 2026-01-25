Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’147 -0.6%  SPI 18’222 -0.5%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’901 0.2%  Euro 0.9225 -0.6%  EStoxx50 5’948 -0.1%  Gold 4’982 0.9%  Bitcoin 69’787 -1.1%  Dollar 0.7800 -1.2%  Öl 66.3 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Bore-out statt Burn-out: Woher kommt die Langeweile bei der Arbeit?
KI-Aktien NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus: Evercore erwartet höhere Volatilität 2026
Ausblick: Ryanair stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dip Trading-Strategie: Das sollten Anleger beachten, wenn sie bei einem Kursrückgang zugreifen wollen
Gold, Öl & Co. in KW 4: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot

Northeast Bank Registered Shs Aktie 47981749 / US66405S1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Northeast Bank Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northeast Bank Registered Shs
113.86 USD -5.03%
Kaufen Verkaufen

Northeast Bank Registered wird am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,45 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Northeast Bank Registered 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Northeast Bank Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 54,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 39,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northeast Bank Registered 91,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 10,75 USD im Vergleich zu 10,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 225,5 Millionen USD, gegenüber 350,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch