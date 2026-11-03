Ausblick: North American Construction Group präsentiert Quartalsergebnisse

North American Construction Group stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,534 CAD. Dies würde einer Verringerung von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem North American Construction Group 0,590 CAD je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 317,3 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 408,1 Millionen CAD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,63 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,56 Milliarden CAD, gegenüber 1,28 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net