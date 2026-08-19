Norse Atlantic ASA Registered Shs Aktie 126567439 / NO0012885252
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Norse Atlantic ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Norse Atlantic ASA Registered wird sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,044 NOK gegenüber -0,220 NOK im Vorjahresquartal.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,43 Milliarden NOK gegenüber 2,09 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 31,28 Prozent.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,101 NOK im Vergleich zu -2,310 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 6,53 Milliarden NOK, gegenüber 7,62 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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